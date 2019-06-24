شقيق «مفقودة حي الجزيرة» يكشف لـ«عاجل» علاقة الآيباد بقصة الهروب

كشف لـ«عاجل»، الشقيق الأكبر للفتاة «مفقودة حي الجزيرة» بمدينة الرياض، ملابسات خروجها من المنزل، قائلاً: إن شقيقته خرجت من المنزل خوفاً من قيام والدها بضربها، حيث سبق له ضربها بعصا، بسبب وجود جهاز «آيباد» وذلك بقصد تربيتها، ما دفعها للهرب خوفاً منه.

وأضاف شقيق الفتاة أن الأسرة تقدمت ببلاغ إلى الشرطة للبحث عنها منذ الجمعة الماضية، إلا أنه حتى الآن لم يعثروا لها على أثر.

وقال شقيقها إن رجلاً تقدم ببلاغ يؤكد فيه أنه رآها بالشارع في حالة رعب، وعند عودته إليها، شاهدها تستقل سيارة بيضاء صغيرة، وأنه عرفها بمجرد أن رأى صورتها معه، مشيراً إلى أنها تبلغ من العمر ١٦ عاماً، وأنها متوسطة الطول؛ ليست بنحيفه ولا سمينة، وتدرس بالصف الثاني الثانوي.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، دشنوا وسماً للبحث عن مفقودة حي الجزيرة.