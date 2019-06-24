عودة الحركة الجوية لمطار أبها الدولي بعد هجوم إرهابي بطائرة مسيَّرة حوثية

عادت الحياة لطبيعتها داخل مطار أبها الدولي؛ حيث اُستؤنفت حركة الطيران الجوية بالمطار، وذلك بعد توقفها ساعة كإجراء احترازي بعد هجوم الطائرة المسيرة على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجه مطار أبها الدولي، رسالة طمأنة للمسافرين، جاء فيها: «أعزاءنا المسافرين ..نود التنويه بأن تم استئناف الحركة الجوية في مطار أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي».

وصرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: «أنه عند الساعة (21:10) مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة».

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة سبعة مدنيين.

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وسيصدر التحالف بيانًا إلحاقيًا لإيضاح التفاصيل المتعلقة بالهجوم.

وكانت الميليشيا الحوثية استهدفت، في بداية يونيو الجاري، مطار أبها الدولي بمقذوف صاروخي ما أدى إلى إصابة 26 شخصًا من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: «إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان«.

وأدان مجلس الأمن الدولي الهجمات، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ وتمويل الهجمات على السعودية.