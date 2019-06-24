مصر تُدين بأشد العبارات حادث استهداف مطار أبها الدولي

أدانت جمهورية مصر العربية، مساء الأحد، بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لموقف سيارات بمطار أبها باستخدام طائرة مُسيرة، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن مصر حكومةً وشعباً تقف إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، قد أعلن عن تعرض مطار أبها الدولي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية مساء الأحد.
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