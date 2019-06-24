عاجل-استهداف خامس لمطار أبها يوثق للعالم جرم الحوثييين وإرهاب قناة الجزيرة

رغم الشجب والاستنكار العالمي لاستهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمطار أبها والمنشآت المدنية والحيوية السعودية، إلا أن الجماعة لم تأبه بكل ردود الفعل الدولية والمنظمات والهيئات الحقوقية، وأصرت على نهجها الإجرامي بدعم وتمويل إيراني، إذ استهدفت مساء أمس مطار أبها للمرة الخامسة على التوالي، في عمل إجرامي وإرهابي نتج عنه استشهاد مقيم من الجنسية السورية وإصابة سبعة مدنيين.

شفافية

إلحاقًا لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف في مساء يوم الأحد، الموافق (23 يونيو 2019م) عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية ، و (4) من الجنسية الهندية ،و(2) من الجنسية المصرية ، و(2) من الجنسية البنغلاديشية ، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية) ، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى ، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة ، و(3) حالات متوسطة و حالتان حرجتان , كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج ، وتضرر عدد (18) مركبة بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.

وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، والتي ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني ، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره)من نوع (ابابيل/ قاصف) ، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة ، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الجزيرة تبرر للإرهابيين

كعادتها في دعم الشر والجماعات الإرهابية "المتحالفة معها "، سلطت قناة الجزيرة القطرية الضوء على حادث مطار أبها الإجرامي ، واستضافت عدد من المحللين التابعين لها لتبرير العمل الإرهابي، واعتباره حقا مشروعا - على حد وصفهم-، ضاربين بالأنظمة الدولية والأعراف والمواثيق عرض الحائط ، إضافة إلى تجاهل ردود الفعل العالمية، بما يوثق دعمها للإرهاب وحرصها على عداوة السعودية وحلفاءها .

رحلات منتظمة

شهد مطار أبها الدولي على امتداد يوم وليلة الحادث الإرهابي قدوم ومغادرة عشرات الرحلات على متنها الآف المسافرين دون تعطل أو تأخير، وأعلن مطار أبها الدولي، عبر حسابه على تويتر، أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي .

تضامن دولي

البحرين: أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن خالص تعازيها لأهالي الضحية والمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافه صوره وأشكاله, وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

الإمارات واليمن وجيبوتي: أكدوا تضامنهم مع السعودية ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، معتبرين هذا العدوان المستمر على المطارات والمواقع المدنية إرهاب تمارسه المليشيات الانقلابية في اليمن على أراضي المملكة مما يستدعي موقفا دوليا حازما لذلك.

الأردن: أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي، والذي أودى بحياة شخص وإصابة آخرين، وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكدًا أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، معبرًا في الوقت نفسه عن صادق التعازي لذوي المتوفى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

مصر: أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، وأكدت القاهرة - في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على وقوف مصر حكومةً وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.

Advertisements

أفغانستان: أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة عدد من المدنيين، وطالبت جمهورية أفغانستان الإسلامية، المجتمع الدولي بردع المليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية المتكررة وقتلهم المدنيين في مخالفات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجرّم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية التي تعد جريمة حرب ، كما تدعو المولى عز وجل أن يتقبل الشهيد ويتغمده بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

الكويت: أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأودى بحياة شخص وإصابة آخرين، وأكدت الخارجية الكويتية، أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مطارًا مدنيًا يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وشددت على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية، والشفاء العاجل للمصابين، سائلةً الله العلي القدير بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

حركة المطار مستمرة رغم الإرهاب الحوثي

شهدت الحركة الجوية في مطار أبها كثافة كبيرة في اعداد المسافرين من و إلى المطار، بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من فعاليات و احتفالات صيفية، علاوة على الأجواء الماطرة التي استقطبت معها عشاق الطبيعة و السياحة من أنحاء المملكة و خارجها.

جولة ميدانية

"دوت الخليج" تواجدت في المطار بعد العمل الإرهابي الحوثي، و رصدت ما يشهده المطار من نشاط ملحوظ من الزوار، الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة المنطقة والاستمتاع بأجوائها الساحرة في هذا الوقت بالتحديد، و قال عدد من الزوار: جئنا إلى أبها للتمتع بما تحظى به منطقة عسير من أجواء صيفية باردة تطفئ عنا لهيب الحر الذي تشهده المناطق الأخرى، حيث قدمنا عبر مطار أبها لنفاجىء بالحركة الكثيفة للمسافرين، الذين قدموا للاستمتاع، وبالرغم من كثافة أعداد الزوار والمسافرين عبر المطار، إلا أننا لم نجد إلا الحفاوة من القائمين في المطار.

طراطيع لا ترهبنا

قال أحد المسافرين القادمين إلى أبها، عبر المطار، إن الرحلات لم تتأثر بهذا الحادث الإرهابي، وكل شيء يسير على ما يرام، ووجه رسالة للشعب السعودي والمقيمين في المملكة، وقال "ما عليكم من طراطيع الحوثيين، هذه أشياء لا تكاد تذكر والجميع يرى الحركة الاعتيادية في المطار".

4 محاولات لاستهداف المطار

12 يونيو 2019: سقوط مقذوف حوثي بصالة القدوم بالمطار وإصابة 26 مدنيا

26 مايو 2018: إحباط هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار، حاولت الاقتراب من المطار، تعاملت معها منظومة الدفاع الجوي ودمرتها

11 أبريل 2018: طائرة دون طيار حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف المطار

14 فبراير 2016: إطلاق صاروخ باليستي من نوع قاهر1 باتجاه المطار، دمرته الدفاعات الجوية