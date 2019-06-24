

واشنطن 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

حجز المنتخب الكندي لكرة القدم مقعده في الدور الثاني (دور الثمانية) لبطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بفوزه الكاسح 7 / صفر على نظيره الكوبي مساء الأحد في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا وجامايكا.

ورفع المنتخب الكندي رصيده إلى ست نقاط ليقفز إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف المسجلة أمام نظيره المكسيكي الذي يلتقي منتخب مارتينيك في المباراة الثانية بالمجموعة.

وودع منتخب كوبا البطولة صفر اليدين بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي علمًا بأن شباك الفريق اهتزت 17 مرة ولم يسجل لاعبوه أي هدف.

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04:15ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / المنتخب الكندي يكتسح نظيره الكوبي بالسبعة ويتأهل لدور الثمانية بالكأس الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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