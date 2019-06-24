السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شرق اليابان



طوكيو 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو، مضيفة أنها لم تصدر تحذيرًا من أمواج مد عالية (تسونامي).

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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04:00ت م

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