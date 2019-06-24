قتيل وسبعة جرحى في الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي

قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي يوم الأحد أن شخصاً قُتل وأصيب سبعة آخرون في هجوم الحوثي على مطار أبها السعودي، حيث وقع هجوم إرهابي شنته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مطار أبها الدولي، حيث يمر عبره آلاف الركاب المدنيين يومياً.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن مواطناً سورياً مات وأصيب سبعة مدنيين، ولم يوضح المالكي نوع السلاح الذي استخدم في الهجوم، وفي وقت سابق من هذا الشهر أصيب 26 شخصاً على الأقل عندما أصاب صاروخ الحوثي الذي أطلق من اليمن على المطار نفسه(مطار أبها السعودي ).

بعد الهجوم، تعهد الائتلاف برد حازم وقال إن الهجوم أثبت دعم طهران للإرهاب عبر الحدود، وقال التحالف إن المصابين في الهجوم الأول كانوا جميعهم مدنيين من جنسيات مختلفة، ومن بينهم طفلان سعوديان وثلاث نساء سعودي، ويمني، وهندي.

أدانت ” هيومن رايتس” غارة الثاني عشر من يونيو الجاري ووصفتها بأنها” جريمة حرب” واضحة، وحثت الحوثيين على الوقف الفوري لجميع الهجمات على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية.

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وتأتي هذه الهجمات وسط تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران التي تتهمها المملكة العربية السعودية بتزويد ودعم الحوثيين بالأسلحة المتطورة، ولكن تنفي طهران هذا الاتهام.

أعربت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا و الولايات المتحدة، في بيان مشترك يوم الأحد، عن قلقها إزاء تصاعد هجمات الحوثيين، كما أعربت اللجنة الرباعية عن قلقها إزاء الأخطار التي يشكلها النشاط الإيراني المزعزع للاستقرار على السلام والأمن في اليمن، والمنطقة الأوسع على حد سواء، مستشهدة بالهجمات على ناقلات النفط في مياه الخليج.

وكان الحوثي اليمني، قد صرح في وقتٍ سابق أنه استهدف مطار أبها السعودي في هجوم بطائرة بدون طيار، كما زعمت مليشيات الحوثي أنها استهدفت مطار أبها الواقع في الجزء الجنوبي من البلاد بالقرب حدود المملكة مع اليمن أسفر عن سقوط بعض الضحايا.

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