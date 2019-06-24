شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عمّان) أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي، والذي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين. أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي، والذي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكدًا أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، معبرًا في الوقت نفسه عن صادق التعازي لذوي المتوفى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



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