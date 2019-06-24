سياسي / اليمن يدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي



عدن 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

أدان اليمن بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي والذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة سبعة مدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صدر مساء اليوم أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكًا سافرًا لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على الميليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانة الهجوم وتحمل مسؤوليتهم بإلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية بما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقًا للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

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