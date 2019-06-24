بوصوفة ينفي وجود توتر في صفوف منتخب المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى مبارك بوصوفة، نجم منتخب المغرب، وجود حالة توتر في صفوف منتخب "أسود الأطلس"، أثناء المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

وكان حمدالله ضمن القائمة الأولية لمنتخب المغرب في البطولة، قبل أن يقرر فجأة الرحيل عن معسكر منتخب بلاده قبيل الانطلاقة بأيام قليلة، في ظل وجود شائعات بخصوص دخوله في خلاف مع بعض زملائه.

وقال بوصوفة، في تصريحات لـ"العين الرياضية"، بعد الفوز 1-0 على ناميبيا في الجولة الأولى من كأس الأمم، إن الأجواء جيدة في معسكر المغرب، مشددا على أن العلاقة بين اللاعبين ممتازة.