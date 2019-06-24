شكرا لقرائتكم مصر: نقف مع المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-24 مصر: نقف مع المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها متابعات الخليج 365 - واس أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأكدت مصر – في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم – على وقوف مصر حكومةً وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر: نقف مع المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.