إدانة كويتية شديدة بعد الهجوم الإرهابي على مطار أبها : تصعيد خطير

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي وأدى إلى استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين.

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وأكد المصدر أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مطارًا مدنيًّا يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وشدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، ومتضرعًا إلى الباري عز وجل بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.