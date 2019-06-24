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لقطات أولية من مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي الحوثي
متابعات الخليج 365 - أبها
نشرت قناة الإخبارية، مساء أمس الأحد، مقطع فيديو يبين لقطات أولية من مطار أبها الدولي بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلي من مساء أمس الأحد وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه استشهاد سوري وإصابة 7 مدنيين.
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