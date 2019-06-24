مصر تُدين الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين. وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم - على وقوف مصر حكومةً وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.



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