شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الهجوم الحوثي على مطار أبها انتهاك للقوانين والأعراف الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

أدانت دولة الكويت الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها وأدى إلى استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها.

وأكد المصدر أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مطارا مدنيا يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وتصعيدا خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وشدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.