، مصر والكويت وأفغاستان يدينون الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا المجتمع الدولي بردع المليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم - على وقوف مصر حكومةً وشعباً إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها. طالباً المجتمع الدولي بردع المليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية.

فيما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي وأودى بحياة شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مطاراً مدنياً يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وشددت على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية، والشفاء العاجل للمصابين، سائلةً الله العلي القدير بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

كما أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة عدد من المدنيين.

وطالبت جمهورية أفغانستان الإسلامية، المجتمع الدولي بردع المليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية المتكررة وقتلهم المدنيين في مخالفات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجرّم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية التي تعد جريمة حرب، كما تدعو المولى عز وجل أن يتقبل الشهيد ويتغمده بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.