، وزير "الإسلامية": المملكة ستبقى صخرة قوية تتحطم على أسوارها كل قوى الشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - استنكر الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية هي قلب العالم الإسلامي وقبلته، ومهما حاول الأعداء النيل منها فلن يستطيعوا حيث ستتحطم على أسوارها كل قوى الشر.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" عقب الهجوم الإرهابي الغاشم على مطار أبها الذي وقع مساء يوم أمس الأحد، قال فيها: إن المملكة حاملة راية الإسلام بوسطية واعتدال، وجبل أشم وصخرة قوية صامدة.

وبين الوزير آل الشيخ أن قوى الشر ستتحطم على أسوارها وستنكشف كل قوى الشر والظلام والبغي والعدوان، مختتماً تغريدته بالدعاء بأن يحفظ الله بلادنا وقيادتها وشعبها وحدودها، من كل خائن وغادر ومعتد وأثيم.

ويعد حساب الوزير آل الشيخ على " تويتر " من الحسابات النشيطة في استنكار الهجمات الإرهابية من المليشيات الحوثية الإيرانية على المملكة، إلى جانب فضح الجماعات المنحرفة فكرياً كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، كما تحظى التغريدات بتفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي وتتناقلها الصحف الورقية والإلكترونية.