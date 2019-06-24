، منتخب الجزائر يبطل عنصر المفاجأة .. بثنائية في مرمى كينيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الحضور الأول في بطولة أمم إفريقيا

نجح منتخب الجزائر في تحقيق فوز سهل على نظيره منتخب كينيا بهدفين دون مقابل قدم من خلاله أوراق اعتماده كأحد المنتخبات القوية لأمم إفريقيا وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

منح بغداد بونجاح التقدم للجزائر عند الدقيقة 34 إثر تنفيذه ركلة جزاء ناجحة قبل أن يعزز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز النتيجة لمحاربي الصحراء في الدقيقة (43).

والتحق منتخب الجزائر بنظيره السنغالي الفائز بدوره على تنزانيا في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفي مباراة ثانية من المجموعة ذاتها استهلت السنغال مشوارها في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية بفوز مقنع على تنزانيا بهدفين دون رد.

أحرز ثنائية السنغال كيتا بالدي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي في الدقيقة 28 قبل أن يضاعف كريبن دياتا الفارق بتسديدة قوية في الدقيقة 64.