صور.. تطوير 3 مداخل لمدينة الرياض لتكون بمستوى عمراني وخدمي متميز

وجّهت هيئة تطوير مدينة الرياض بالبدء في طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص على مداخل الطرق ذات الأولوية (الدمام والقصيم وديراب)، لتكون مداخل ذات مستوى عمراني ومعماري متميز. كما وجّهت باستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على مداخل المدينة، وبتنفيذ تحسينات للتصميم العمراني لمحاور طرق المداخل. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للهيئة الذي ترأسه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، مساء الأربعاء الماضي بمقر الهيئة في حي السفارات.

وناقش الاجتماع سيـر العمل في تطبيق قرار الهيئة الصادر العام الماضي والخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة الرياض، والذي تضمن اعتماد مخططات ومواقع 10 مداخل رئيسية وفرعية للمدينة، والرؤية المستقبلية لتحسينها وتطويرها لتكون مداخل ذات مستوى عمراني ومعماري متميز، تتوفر فيها خدمات متكاملة، وأنشطة اقتصادية جذابة للاستثمار، وتكون حركة المرور فيها منظمة وانسيابية. والمداخل الرئيسية هي مداخل طرق القصيم والدمام والخرج وجدة، والمداخل الفرعية على كل من طرق صلبوخ والجنادرية وخريص والحائر وديراب، إضافة إلى مدخل سكة حديد الرياض الدمام.

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