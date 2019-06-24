توفي مقيم سوري وأصيب 7 أشخاص آخرين، مساء اليوم الأحد، في هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا “الحوثي” الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها. واستهدفت الطائرة الحوثية المسيرة، موقف سيارات في مطار أبها؛ ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص في البداية ووقوع أضرار مادية بالموقف.
هذا؛ وتوفي مقيم سوري كان من المصابين جراء؛ متأثرًا بإصابته، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى. ومن المنتظر أن يصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بيانًا يكشف فيه تفاصيل الحادثة الإرهابية الجديدة. وكانت الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، قصفت مطار أبها مؤخرًا؛ ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وأضرار مادية في صالة المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة.. وفاة مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين جراء استهداف مطار أبها بـ”طائرة حوثية مسيرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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