رياح نشطة وأتربة مثارة بعدة مناطق في المملكة غدًا الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الاثنين، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء تبقى غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير والباحة».

وأوضحت هيئة الأرصاد أن نشاط الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حذّرت هيئة الأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة، بدءًا من غد الاثنين.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها اليوم، إن درجات الحرارة تسجل في بعض المناطق ارتفاعًا كبيرًا، بدءًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى نهاية الأسبوع.



وأشارت إلى أن المنطقة الشرقية تسجل درجات حرارة بين 46 – 49 درجة مئوية، فيما تسجل منطقة الرياض بين 43 – 46 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة في الحدود الشمالية بين 42 – 45 درجة.

وأكدت أن درجات الحرارة سجلت في منطقة الجوف بين 42 – 45 فيما تراوحت في المدينة المنورة بين 44 – 48، كما سجلت في مكة المكرمة بين 44 – 48.