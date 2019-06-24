الجبير: العرب سيقبلون بما يرتضيه الشعب الفلسطيني

أكَّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، أن الدول العربية ستقبل بأي شيء يرتضيه ويقبله الشعب الفلسطيني.

وقال الجبير، إن تحسين وضع الفلسطينيين يجب أن يكون محل ترحيب؛ لكن العملية السياسية المتعلقة بحل الصراع مع إسرائيل «بالغة الأهمية».

وأشار الجبير، إلى أن الرياض ستواصل دعم عملية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق «العربية».

جاء ذلك ردًا على أسئلة من قناة فرنسا 24 التليفزيونية حول المقترحات الأمريكية الخاصة بالشق الاقتصادي من خطة السلام بالشرق الأوسط.

Advertisements

يُذكر أن القضية الفلسطينية تحتل مرتبة الصدارة لدى المملكة، في مختلف المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية، وتؤكد البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف، من حين لآخر أن القضية الفلسطينية هي قضية السعودية الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبدأت الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، برئاسة تونس «رئيس القمة العربية»، وبحضور الأمين العامّ للجامعة العربية أحمد أبو الغيط؛ لبحث كيفية توفير شبكة أمان مالية لدولة فلسطين.

ويسعى الاجتماع لتمكين الفلسطينيين من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994م الذي ينظم هذه العلاقة.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.