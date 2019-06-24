وفاة سوري وإصابة 7 في هجوم إرهابي بطائرة مسيرة حوثية على مطار أبها

علمت «عاجل» من مصادرها أن مقيمًا سوريًا لقي مصرعه وأصيب سبعة أشخاص آخرين، في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مواقف سيارات مطار أبها، مساء اليوم الأحد.

وأضافت المصادر أنه يتم الآن نقل باقي المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: «أنه عند الساعة (21:10) مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة».

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة سبعة مدنيين.

وسيصدر التحالف بيانًا إلحاقيًا لإيضاح التفاصيل المتعلقة بالهجوم.

وكانت الميليشيا الحوثية استهدفت، في بداية يونيو الجاري، مطار أبها الدولي بمقذوف صاروخي ما أدى إلى إصابة 26 شخصًا من جنسيات مختلفة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: «إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان».

وأدان مجلس الأمن الدولي الهجمات، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ وتمويل الهجمات على السعودية.

وقال المجلس في بيان: «نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية». واعتبر الهجوم أنه «ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين».

وفي الـ14 من يونيو، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية من اعتراض وإسقاط خمس طائرات مُسَيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

ودأبت الميليشيا الحوثية على استهداف المنشآت والأعيان المدنية السعودية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهداف أعمالهم العدائية.