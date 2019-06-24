الغذاء والدواء تصدر الدليل الإرشادي لتخزين المستحضرات الصيدلانية والتجميلية

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليلًا إرشاديًّا يوضح المتطلبات والشروط الخاصة بالتخزين الجيد للغير للمستحضرات الصيدلانية والتجميلية.

وتتضمن الدليل الإرشادي، الأحكام والمسؤوليات بين المؤجر والمستأجر، وأبرزها أحكام العقد بين الطرفين، وتشمل حصول المستأجر على التراخيص اللازمة التي تجيز له التخزين الجيد للمستحضرات الخاصة به لدى الغير قبل استخدام المساحة المخصصة له، وأن يشمل العقد تحديد المسؤول عن نقل المستحضرات من وإلى المستودع بالطرق التي تحددها الهيئة، والالتزام بأسس التوزيع والتخزين الجيد.

كما يجب على المستودع التحقق من توفر وسيلة النقل المناسبة (لدى المستأجر) من خلال العقد المبرم بين الطرفين، وأن تكون المساحة للمستأجرين محددة في العقود، ومفصولة بطريقة واضحة ظاهريًّا أو إلكترونيًّا مع تحديد المساحة المخصصة لتخزين الأدوية بحيث لا تقل عن 20 مترًا مربعًا، ولمنتجات التجميل عشرة أمتار مربعة، على أن يشمل العقد المسؤوليات الكاملة لكل من الطرفين وعلى وجه الخصوص تحديد الأمور المتعلقة بالاستلام والتسليم، ويتم النص فيه على عدم جواز التجديد التقائي بين الطرفين، على أن يتم توقيع عقد جديد بينهما عند أو قبل انتهاء العقد.

ويجب على المستأجر التأكد من مصادر الشراء والتوريد للمستحضرات التي يتم تخزينها في المساحة المخصصة في المستودع على أن تكون من منشآت صيدلانية مرخص لها بالإتجار، أو قيامه باستيرادها بصفته الوكيل الرسمي أو الموزع المعتمد لها، كما يتحمل المستأجر مسؤولية وجود مستحضرات غير مسجلة أو مدرجة، ويجب عليه التوثيق والأرشفة -ورقيًّا أو إلكترونيًّا- لجميع عمليات الاستلام والتسليم للمستحضرات التي يتم تخزينها بالمساحة المخصصة له.

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وعلى المستأجر الالتزام بالشروط والضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتأكد من الالتزام التام بكافة الإجراءات المتعلقة بأي استدعاء للمستحضرات تصدر من الهيئة.

وينص الدليل الإرشادي على الالتزام الكامل بالشروط الفنية الواردة في مدونة أسس ممارسة التخزين والتوزيع الجيد، وأهمها: عدم السماح لغير العاملين المرخصين في المستودع بالدخول للمناطق المخصصة للتخزين، ووجود جزء من المستودع معزول بالكامل ويستخدم كمنطقة للأدوية المسترجعة، مع تخصيص جزء من المستودع معزول للأدوية المنتهية الصلاحية، والتعاقد مع شركة متخصصة في التخلص الآمن من النفايات الطبية ويستثنى من ذلك مستودعات التجميل، مع التزام المؤجر بتعليق ترخيص الهيئة للمتسأجر في المساحات الخاصة به.

ويمكن مطالعة الدليل الإرشادي عبر الرابط