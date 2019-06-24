البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أدانت مملكة البحرين، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها.

وجددت البحرين إدانتها للهجوم الذي استهدف مواقف سيارات مطار أبها، وأسفر عن مصرع مقيم سوري وإصابة سبعة أشخاص آخرين، وفقًا لقناة الإخبارية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: «أنه عند الساعة (21:10) مساء الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة».

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة سبعة مدنيين.

وسيصدر التحالف بيانًا إلحاقيًا لإيضاح التفاصيل المتعلقة بالهجوم.

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وكانت الميليشيا الحوثية استهدفت، في بداية يونيو الجاري، مطار أبها الدولي بمقذوف صاروخي ما أدى إلى إصابة 26 شخصًا من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: «إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان».

وأدان مجلس الأمن الدولي الهجمات، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ وتمويل الهجمات على السعودية، وقال في بيان: «نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية». واعتبر الهجوم أنه «ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين».

وفي الـ14 من يونيو الجاري، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية من اعتراض وإسقاط خمس طائرات مُسَيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

ودأبت الميليشيا الحوثية على استهداف المنشآت المدنية السعودية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهداف أعمالهم العدائية.