ضبط متهم بسرقة المحلات التجارية بالقصيم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بامتهان جرائم السرقة من المحلات التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل، حيث أقر بارتكابه عشر جرائم سرقة، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسة وعشرين ألفاً وستمائة وخمسين ريالاً، بالإضافة إلى أجهزة هاتفٍ جوال ومجموعة من بطاقات الاتصال، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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