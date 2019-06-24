168 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم

قدم مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم خدماته لنحو 38141 مراجعا من أهالي الدلم والقرى والمراكز التابعة لها، خلال العام الماضي 2018، إذ قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ23302 مراجع، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 14839 مراجعا. وأوضحت صحة الرياض أن المستشفى أجرى 128 جراحة كبرى وصغرى، و43 جراحة ضمن برنامج جراحات اليوم الواحد، كما تم إجراء 95027 فحصا مخبريا وشعاعيا، إذ أجرى قسم المختبر 23249 فحص مخبريا، فيما تم إجراء 71778 فحصا شعاعيا. وفي السياق نفسه بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة في نطاق المستشفى، والبالغ عددها 8 مراكز صحية، 130278 مستفيدا خلال 2018.



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