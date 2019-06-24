موافقة المجلس الأعلى شرط لإشراف القضاة على الأوقاف

أفصحت مصادر عدلية لـ«دوت الخليج» عن إلزام القضاة بأخذ الإذن من المجلس الأعلى للقضاء قبل تولي النظر على الأوقاف أو الإشراف عليها. وبيّن المحامي والمستشار القانوني حمد خنين لـ«دوت الخليج»، أن المجلس الأعلى وضع ضوابط ضيقة للناظرين، وهي: الإذن من المجلس قبل موافقة القاضي، واختيار شاهدين للتزكية على المشرف، لافتا إلى وجود حالات استثناء تمكّن القاضي من نظارة الأوقاف والإشراف عليها دون الحاجة إلى الاستئذان من المجلس،

ضوابط الإشراف على الأوقاف

نظارة الأوقاف من صلب النسب أو زوج أو زوجة والإشراف عليها دون إذن المجلس

الرفع للمجلس بالأوقاف التي يتولى القاضي نظارتها أو الإشراف عليها