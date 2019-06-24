آل الشيخ يتفقد الفصول الصيفية بصبيا

بدأ وزير التعليم الدكتور حمد محمد آل الشيخ، جولته التفقدية لمنطقة جازان أمس بزيارة إلى مبنى إدارة تعليم صبيا، يرافقه مساعده الدكتور سعد الفهيد، وعدد من قيادات وزارة التعليم، وذلك من أجل تفقد المشروعات والخدمات التعليمية بها، وشملت الجولة التعليمية التي وقف وزير التعليم عليها فعاليات صيف إدارة تعليم صبيا، والتي تنفذها بعدد من البرامج منها الأندية الموسمية وأندية الأحياء والفصل الصيفي وحملة محو الأمية بمحافظة العيدابي، وبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفي والتجهيز لمبادرة «الطفولة المبكرة» التي ستفتتح العام الدراسي المقبل.

وفور وصول الوزير استقبله مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، ومدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، ومحافظ صبيا، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان المحافظة، حيث قام بافتتاح معرض تعليم صبيا الذي يضم عددا من المبادرات والورش الفنية، وتجول في أركانه مستمعًا إلى شرح من الطلاب والقائمين على المعرض. وتفقد وزير التعليم عددا من مدارس صبيا واطلع على الفصول الصيفية وما تحتويه من فعاليات وأنشطة تعليمية، ويكمل وزير التعليم جولته اليوم على عدد من مواقع الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع محافظة العيدابي، والتي تنفذها الوزارة ممثلة بإدارة تعليم صبيا، ويلتقي الدارسين ويشاهد بعض النماذج من الدارسين، ويتابع مختلف الأعمال والنشاطات المقدمة لهم من برامج تعليمية وتربوية وتوعوية ودينية واجتماعية وصحية وبيطرية، وتفقد مواقع الدارسين مطلعاً على مستويات الدارسين التعليمية وأدائهم وتفاعلهم مع برامج الحملة ومدى استفادتهم منها.