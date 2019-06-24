استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، مدير جامعة الطائف المكلف، أمين الأكاديمية الدكتور سعد الزهراني، واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على المشروعات التي أنجزتها أكاديمية الشعر العربي، والشراكات التي تعمل على عقدها لخدمة الثقافة العربية والشعر العربي، خصوصا دور وإسهامات الأكاديمية في تعزيز الثقافة الشعرية ونشرها، التي ستدعم استمرارية مبادراتها القائمة، لا سيما أندية الشعر والفنون، واستعرض الأمير خالد الفيصل، مستجدات وخطط القبول في الجامعة للعام الجامعي المقبل، والمراحل المنجزة والمتبقية من الخطة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يستقبل مدير جامعة الطائف المكلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.