2330 مستفيدا من التدريب الصيفي بتعليم عنيزة

تقدم أكثر من 2330 معلما من شاغلي الوظائف التعليمية بمحافظة عنيزة للاستفادة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية لعام 1440، والتي اعتمدت وزارة التعليم -ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني- إقامتها في مركز التدريب الصيفي بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة، إذ سينفذ قسم التدريب والابتعاث 83 برنامجا تطويريا نوعيا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم، وذلك لاستثمار فترة الإجازة الصيفية، ومن المقرر أن تنطلق البرامج ابتداء من 4/ 11/ 1440، تحت شعار «التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك»، وذلك في مدرسة الشيخ ابن سعدي التي تم تجهيزها لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ هذه البرامج.



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