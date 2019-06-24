إغلاق 130 منشأة غذائية مخالفة بعسير

واصلت أمانة منطقة عسير حملاتها الرقابية تزامنا مع موسم الصيف تحت شعار «حملة الرقابة البلدية», واستهدفت أعمال الحملة التي أطلقتها الأمانة مطلع شهر رمضان المنصرم، التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية للإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة, بلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة خلال الحملة بحسب آخر بيانات إحصائية عن الحملة نشرتها أمانة عسير أمس، 1449 جولة أسفرت عن مخالفة 962 منشأة صحية، إلى جانب إتلاف 4341 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة، حيث جرى إغلاق 130 من المنشآت الصحية لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها, وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت المخالفة ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.



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