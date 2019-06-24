إطلاق حسن الوفادة في الحرجة

انطلقت -أول من أمس- وبمشاركة فريق سندكم التطوعي مبادرة «حسن الوفاده» في محافظ الحرجة، إذ تم الترحيب بالزوار والمصطافين للمحافظة، واستقبالهم بباقات الورود، وتأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في حسن الوفادة، وبذل مزيد من الجهد لاستقبال ضيوف محافظة الحرجة لهذا العام.

عمل إبداعي

انطلق مهرجان صيف الحرجة بطريقة مختلفة، وبعمل إبداعي يجمع بين أصالة الماضي والحضارة، وتضمنت الفعاليات التي دشّنها المحافظ سعد راشد آل ناشع، افتتاحَ خيمة استقبال الزوار والمصطافين، وهي عبارة عن بيوت الشعر القديمة، وتزيّن الحفل بوجود القوافل من الإبل والخيول والسيارات القديمة، وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، حضره مدير شرطة المحافظة المقدم عبدالله دبيس القحطاني، ووجهاء وأعيان المحافظة، إذ ألقى رئيس البلدية المهندس حسن مضواح كلمة رحّب فيها بالحضور، وشرح خلالها برامج وفعاليات الصيف، بعد ذلك، ألقى المحافظ سعد آل ناشع كلمة أشاد فيها بالحضور والعاملين، وأثنى فيها على الجهود المبذولة، وحرص على إقامة كل الفعاليات بالشكل المميز

خيمة الطفل

شاهد الحضور «أوبريت» خاصا بهذه المناسبة، وبعد ذلك توجه الجميع إلى افتتاح خيمة الطفل وخيمة الأسر المنتجة، وعروض السيارات الكلاسيكية، وعروض الهجن وعروض الخيل، وعروض الألعاب النارية.