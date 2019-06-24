المرحلة الأولى
تتواصل أعمال المرحلة الأولى من مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان التي تنظمها الهيئة، باستقبال مشاركات المتسابقين من جميع أنحاء العالم، التي ستستمر إلى 22 يوليو المقبل، لتدخل المسابقة مرحلتها الثانية مرحلة التصفية والترشيح بعد ذلك في الفترة من 24 يوليو إلى 23 أغسطس، فيما يتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً للمرحلة الختامية بإعلان وتكريم الفائزين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.
تنوع الثقافات
تهدف الهيئة من خلال مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان التي تبلغ قيمة جوائزها 12 مليون ريال سعودي (3.2 ملايين دولار) إلى تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دولياً، وتشجيع الناشئة وشباب العالم الإسلامي على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، لاكتشاف أجمل أصوات التلاوات وأخشعها، وأجمل أصوات الأذان، إضافة إلى تعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام، من خلال إبراز جمالياته وثرائه الذي ينبذ التطرف والتعصب بكافة أشكاله، والتأكيد على عمق ومكانة المملكة في العالم الإسلامية كونها مهوى أفئدة المسلمين من أصقاع الأرض.
56 ألف شخص
وبفتح باب التسجيل في المسابقتين منذ إعلان انطلاقتها بلغ عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني لها 56 ألف شخص، وهو ما يجسد القبول الكبير الذي تشهده المسابقتان عند جموع المسلمين، ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل و شروط الاشتراك (هنا) .
كانت هذه تفاصيل خبر 13 ألف مشارك في مسابقتي قراءة القرآن ورفع الأذان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.