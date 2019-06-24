33371 إصابة بأمراض معدية 60% منها لسعوديين

- حالات الأمراض السارية «المعدية» المبلغة في 2018 حسب الجنسية السعوديون 20856 النسبة 60% غير السعوديين 12515 النسبة 40% المجموع 33371
- حالات الأمراض السارية «المعدية» المبلغة 2018 حسب نوع الحالة الكوليرا 0 الدفتيريا 0 السعال الديكي 9 الكزار الوليدي 0 الكزاز، أنواع أخرى 10 شلل الأطفال 0 الحصبة 1156 النكاف 106 الحصبة الألمانية 53 الجديري المائي 4389 الحمى المالطية «بروسيلا» 5455 التهاب السحايا بالمكورات السحائية 9 التهاب السحايا بالمكورات الرئوية 27 التهاب السحايا بالمستدمية النزلية 9 التهاب السحايا «أسباب أخرى» 187 التهاب كبدي أ 247 التهاب كبدي ب 7432 التهاب كبدي ج 3434 التهاب كبدي «عدوى غير محددة» 29 التيفوئيد والباراتيفوئيد 0 الزحار الأميبي 3351 الزحار العصوي 71 التسمم الغذائي بالسالمونيلا 2044 داء المشوكات 0 داء الكلب 0 حمى الضنك 5345 حمى الوادي المتصدع 0 الحمى الصفراء 0 الطاعون 0 حمى الخرمة 8
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