33371 إصابة بأمراض معدية 60% منها لسعوديين

سجّلت وزارة الصحة 33371 حالة إصابة بأمراض سارية «معدية» خلال 2018، منها 20856 حالة لسعوديين، بـ60% من إجمالي الحالات، مقابل 12515 حالة لغير السعوديين. وحسب بيانات إحصائية صادرة عن وزارة الصحة، استقبلت مستشفيات ومراكز وزارة الصحة حالات إصابة بـ20 نوعا من الأمراض المعدية في وقت لم تسجل أي حالة إصابة بـ10 أمراض معدية أخرى. كما تشير بيانات وزارة الصحة إلى تصدر التهاب الكبدي «ب» قائمة الأمراض المعدية التي سجلت إصابات خلال 2018، بواقع 7432 حالة، وحل مرض الحمى المالطية «بروسيلا» في المرتبة الثانية بـ5455 حالة، فيما احتلت حمّى الضنك المرتبة الثالثة بـ5345 حالة. ‏

- حالات الأمراض السارية «المعدية» المبلغة في 2018 حسب الجنسية السعوديون 20856 النسبة 60% غير السعوديين 12515 النسبة 40% المجموع 33371 ‏

- حالات الأمراض السارية «المعدية» المبلغة 2018 حسب نوع الحالة الكوليرا 0 الدفتيريا 0 السعال الديكي 9 الكزار الوليدي 0 الكزاز، أنواع أخرى 10 شلل الأطفال 0 الحصبة 1156 النكاف 106 الحصبة الألمانية 53 الجديري المائي 4389 الحمى المالطية «بروسيلا» 5455 التهاب السحايا بالمكورات السحائية 9 التهاب السحايا بالمكورات الرئوية 27 التهاب السحايا بالمستدمية النزلية 9 التهاب السحايا «أسباب أخرى» 187 التهاب كبدي أ 247 التهاب كبدي ب 7432 التهاب كبدي ج 3434 التهاب كبدي «عدوى غير محددة» 29 التيفوئيد والباراتيفوئيد 0 الزحار الأميبي 3351 الزحار العصوي 71 التسمم الغذائي بالسالمونيلا 2044 داء المشوكات 0 داء الكلب 0 حمى الضنك 5345 حمى الوادي المتصدع 0 الحمى الصفراء 0 الطاعون 0 حمى الخرمة 8