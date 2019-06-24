عاجل-مطار أبها .. حركة مستمرة لاستقبال ضيوف عسير

فيما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء الأحد، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي ، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وبيّن العقيد المالكي، أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة 7 مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

مطار أبها

أعلن مطار أبها الدولي، عبر حسابه على تويتر، أن الحركة الجوية استؤنفت وتسير بشكل طبيعي

تضامن دولي مع أمن المملكة ورفض للإرهاب الإيراني

المنامة: أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن خالص تعازيها لأهالي الضحية والمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافه صوره وأشكاله, وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

الإمارات واليمن وجيبوتي: أكدوا تضامنهم مع السعودية ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، معتبرين هذا العدوان المستمر على المطارات والمواقع المدنية إرهاب تمارسه المليشيات الانقلابية في اليمن على أراضي المملكة مما يستدعي موقفا دوليا حازما لذلك.

حركة المطار مستمرة رغم الإرهاب الحوثي

شهدت الحركة الجوية في مطار أبها كثافة كبيرة في اعداد المسافرين من و إلى المطار، بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من فعاليات و احتفالات صيفية، علاوة على الأجواء الماطرة التي استقطبت معها عشاق الطبيعة و السياحة من أنحاء المملكة و خارجها.

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"دوت الخليج" تواجدت في المطار بعد العمل الإرهابي الحوثي، و رصدت ما يشهده المطار من نشاط ملحوظ من الزوار، الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة المنطقة والاستمتاع بأجوائها الساحرة في هذا الوقت بالتحديد، و قال عدد من الزوار: جئنا الى أبها للتمتع بما تحظى به منطقة عسير من أجواء صيفية باردة تطفئ عنا لهيب الحر الذي تشهده المناطق الأخرى، حيث قدمنا عبر مطار أبها لنفاجىء بالحركة الكثيفة للمسافرين، الذين قدموا للاستمتاع، وبالرغم من كثافة أعداد الزوار والمسافرين عبر المطار، إلا أننا لم نجد إلا الحفاوة من القائمين في المطار.

طراطيع الحوثي لا ترهبنا

قال أحد القادمين إلى أبها، عبر المطار، إن الرحلات لم تتأثر بهذا الحادث الإرهابي، وكل شيء يسير على ما يرام، ووجه رسالة للشعب السعودي والمقيمين في المملكة، وقال "ما عليكم من طراطيع الحوثيين، هذه أشياء لا تكاد تذكر والجميع يرى الحركة الاعتيادية في المطار".

4 محاولات إجرامية حوثية لاستهداف المطار

12 يونيو 2019: سقوط مقذوف حوثي بصالة القدوم بالمطار وإصابة 26 مدنيا

26 مايو 2018: إحباط هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار، حاولت الاقتراب من المطار، تعاملت معها منظومة الدفاع الجوي ودمرتها

11 أبريل 2018: طائرة دون طيار حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف المطار

14 فبراير 2016: إطلاق صاروخ باليستي من نوع قاهر1 باتجاه المطار، دمرته الدفاعات الجوية