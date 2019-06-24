، بدلاً من "يوم في الأسبوع".. "بلدي الرياض" يطوّر عمله باستقبال المواطنين يوميًا ،

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أقر المجلس البلدي لمدينة الرياض في جلسته الثامنة والخمسين الأسبوع الماضي، آلية تطوير وحدة التواصل مع المواطنين.
وكان من ضمن التغييرات التي طرأت: اعتماد الاستقبال اليومي لشكاوى المواطنين بحضور رئيس وأعضاء المجلس بشكل مجدول، بهدف الاستماع إلى شكاوى المواطنين وممثلي الأحياء وأصدقاء المجلس البلدي وتحقيق مزيد من التواصل الإيجابي مع ساكني الرياض، فضلاً عن متابعة الشكاوى السابقة ومخرجات جولات المجلس الميدانية في الأحياء.
وأكد رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبد الرحمن العريدي، أن أعضاء المجلس حريصون على التواصل مع المواطنين وفق تلك الآلية، إضافة إلى التواصل المباشر عبر الطرق التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق بلدي الرياض.
وأشار العريدي إلى أن المجلس كان لديه برنامج سابق بمسمى "اليوم البلدي" لاستقبال المواطنين في يوم واحد فقط من الأسبوع، بينما يتيح الإجراء الحالي مرونة أكبر للمواطنين في اختيار اليوم المناسب لهم لتقديم شكاواهم إلى المجلس.
وحول آلية ومراحل الشكاوى، أوضح رئيس المجلس أن الخطوة الأولى تبدأ باستقبال الشكاوى والمقترحات، واحتياجات الأحياء والدوائر، ثم إعداد الملفات للأحياء وفق ترتيب معين وجدولتها بطريقة يسهل متابعتها مع الجهات المختصة خصوصًا مع الجهات البلدية والجهات الخدمية الأخرى. وفي حال وجود طلب أو مقترح يستدعي العرض على لجنة معينة، فيقدم لها لدراسته وتقديم توصية للمجلس بشأنه.
وأشار إلى أن المجلس سيعتمد ضمن تلك الآلية توثيق الإجراءات ونشر النتائج والمعالجات على موقع المجلس وحسابه في منصة تويتر، إضافة إلى متابعة كل الشكاوى وإبلاغ المواطنين بما تم حيالها.
بدلاً من "يوم في الأسبوع".. "بلدي الرياض" يطوّر عمله باستقبال المواطنين يوميًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-24
أقر المجلس البلدي لمدينة الرياض في جلسته الثامنة والخمسين الأسبوع الماضي، آلية تطوير وحدة التواصل مع المواطنين.
وكان من ضمن التغييرات التي طرأت: اعتماد الاستقبال اليومي لشكاوى المواطنين بحضور رئيس وأعضاء المجلس بشكل مجدول، بهدف الاستماع إلى شكاوى المواطنين وممثلي الأحياء وأصدقاء المجلس البلدي وتحقيق مزيد من التواصل الإيجابي مع ساكني الرياض، فضلاً عن متابعة الشكاوى السابقة ومخرجات جولات المجلس الميدانية في الأحياء.
وأكد رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبد الرحمن العريدي، أن أعضاء المجلس حريصون على التواصل مع المواطنين وفق تلك الآلية، إضافة إلى التواصل المباشر عبر الطرق التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق بلدي الرياض.
وأشار العريدي إلى أن المجلس كان لديه برنامج سابق بمسمى "اليوم البلدي" لاستقبال المواطنين في يوم واحد فقط من الأسبوع، بينما يتيح الإجراء الحالي مرونة أكبر للمواطنين في اختيار اليوم المناسب لهم لتقديم شكاواهم إلى المجلس.
وحول آلية ومراحل الشكاوى، أوضح رئيس المجلس أن الخطوة الأولى تبدأ باستقبال الشكاوى والمقترحات، واحتياجات الأحياء والدوائر، ثم إعداد الملفات للأحياء وفق ترتيب معين وجدولتها بطريقة يسهل متابعتها مع الجهات المختصة خصوصًا مع الجهات البلدية والجهات الخدمية الأخرى. وفي حال وجود طلب أو مقترح يستدعي العرض على لجنة معينة، فيقدم لها لدراسته وتقديم توصية للمجلس بشأنه.
وأشار إلى أن المجلس سيعتمد ضمن تلك الآلية توثيق الإجراءات ونشر النتائج والمعالجات على موقع المجلس وحسابه في منصة تويتر، إضافة إلى متابعة كل الشكاوى وإبلاغ المواطنين بما تم حيالها.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
12:18 AM
أقر آلية تطوير وحدة التواصل مع المواطنين
أقر المجلس البلدي لمدينة الرياض في جلسته الثامنة والخمسين الأسبوع الماضي، آلية تطوير وحدة التواصل مع المواطنين.
وكان من ضمن التغييرات التي طرأت: اعتماد الاستقبال اليومي لشكاوى المواطنين بحضور رئيس وأعضاء المجلس بشكل مجدول، بهدف الاستماع إلى شكاوى المواطنين وممثلي الأحياء وأصدقاء المجلس البلدي وتحقيق مزيد من التواصل الإيجابي مع ساكني الرياض، فضلاً عن متابعة الشكاوى السابقة ومخرجات جولات المجلس الميدانية في الأحياء.
وأكد رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبد الرحمن العريدي، أن أعضاء المجلس حريصون على التواصل مع المواطنين وفق تلك الآلية، إضافة إلى التواصل المباشر عبر الطرق التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق بلدي الرياض.
وأشار العريدي إلى أن المجلس كان لديه برنامج سابق بمسمى "اليوم البلدي" لاستقبال المواطنين في يوم واحد فقط من الأسبوع، بينما يتيح الإجراء الحالي مرونة أكبر للمواطنين في اختيار اليوم المناسب لهم لتقديم شكاواهم إلى المجلس.
وحول آلية ومراحل الشكاوى، أوضح رئيس المجلس أن الخطوة الأولى تبدأ باستقبال الشكاوى والمقترحات، واحتياجات الأحياء والدوائر، ثم إعداد الملفات للأحياء وفق ترتيب معين وجدولتها بطريقة يسهل متابعتها مع الجهات المختصة خصوصًا مع الجهات البلدية والجهات الخدمية الأخرى. وفي حال وجود طلب أو مقترح يستدعي العرض على لجنة معينة، فيقدم لها لدراسته وتقديم توصية للمجلس بشأنه.
وأشار إلى أن المجلس سيعتمد ضمن تلك الآلية توثيق الإجراءات ونشر النتائج والمعالجات على موقع المجلس وحسابه في منصة تويتر، إضافة إلى متابعة كل الشكاوى وإبلاغ المواطنين بما تم حيالها.
، بدلاً من "يوم في الأسبوع".. "بلدي الرياض" يطوّر عمله باستقبال المواطنين يوميًا ،
المصدر : الخليج 365
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