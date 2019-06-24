، جيبوتي تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت دعمها للسعودية في ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها

أدانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداء الآثم الذي استهدف مواقف سيارات ‎في مطار أبها وأودى بحياة شخص وإصابة 7 آخرين، معتبرة هذا العدوان المستمر على المطارات والمواقع المدنية إرهاب تمارسه المليشيات الانقلابية في اليمن على أراضي ‎المملكة مما يستدعي موقفاً دولياً حازماً لذلك.

كما تدعم جمهورية ‎جيبوتي ‎المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل قوة في ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحد من هذا العدوان والدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك الحفاظ على أمن وسلامة مقدسات المسلمين في أرض الحرمين الشريفين.