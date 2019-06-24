، نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي "الشهيد فارس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بما تؤديه مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني

نقل الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، والأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي شهيد الواجب وكيل رقيب فيصل بن يحيى فارس أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد أثناء أداء مهامه دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد في منزلهم بقرية الحجروف بمركز الخلاوية والنجوع التابع لمحافظة بيش، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.



حضر العزاء محافظ بيش حسن بن عبد الله أبو شرحة ورئيس مركز الخلاوية والنجوع علي بن محمد الحملي.

