السعودية اليوم / سمو أمير جازان ووزير التعليم يطلقان غدًا حزمة من المشاريع التعليمية والمدرسية



جيزان 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ غدًا، حزمة من المشاريع التعليمية والمدرسية التابعة لإدارتي تعليم جازان وصبيا.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، في تصريح لوكالة الأنباء

وبين، أن المشاريع تتوزع بشكل مناسب ومتوازن بين محافظات المنطقة سواءً المحافظات الداخلية أو في الحد الجنوبي، مؤكدًا أن الإدارة ستعمل جاهدة وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها بشكل سريع.

من جانبه، أفاد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، في تصريح مماثل، أن مشاريع الإدارة التي سيتم وضع حجر الأساس لها تبلغ ٣٨ مشروعًا بتكلفة ٥٨٣٠٦٢٠٠٠ ريال، فيما سيتم افتتاح عشرة مشاريع تعليمية بقيمة ٨٣٦٨٩٠٣٤ ريالًا.

ورفع دويري والحازمي، بهذه المناسبة، شكرهما وتقديرهما للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ولوزارة التعليم على الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم بمنطقة جازان كافة من دعم واهتمام كبيرين.

// انتهى //

23:56ت م

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جيزان 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسيطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ غدًا، حزمة من المشاريع التعليمية والمدرسية التابعة لإدارتي تعليم جازان وصبيا.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، أن عدد المشاريع التي ستطلق بلغت 36 مشروعًا بتكلفة إجمالية 312601744 ريالًا وستخدم ما يزيد عن 11451 طالبًا وطالبة، وسيتم مع إنجازها التخلص من مدارس مستأجرة بقيمة إيجار 2385700 ريال، مضيفًا أن المشاريع التي ستطلق ستسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات للتحصيل الدراسي وتحقيق رؤية المملكة 2030 في التخلص من المباني المستأجرة وترشيد الإنفاق.وبين، أن المشاريع تتوزع بشكل مناسب ومتوازن بين محافظات المنطقة سواءً المحافظات الداخلية أو في الحد الجنوبي، مؤكدًا أن الإدارة ستعمل جاهدة وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها بشكل سريع.من جانبه، أفاد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، في تصريح مماثل، أن مشاريع الإدارة التي سيتم وضع حجر الأساس لها تبلغ ٣٨ مشروعًا بتكلفة ٥٨٣٠٦٢٠٠٠ ريال، فيما سيتم افتتاح عشرة مشاريع تعليمية بقيمة ٨٣٦٨٩٠٣٤ ريالًا.ورفع دويري والحازمي، بهذه المناسبة، شكرهما وتقديرهما للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ولوزارة التعليم على الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم بمنطقة جازان كافة من دعم واهتمام كبيرين.// انتهى //23:56ت م0203

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