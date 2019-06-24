السعودية اليوم / مصرع تسعة أشخاص إثر سقوط حافلة بنهر شمال باكستان



إسلام آباد 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

لقي تسعة أشخاص مصرعهم غرقًا اليوم، إثر سقوط حافلة في نهر مجاور لطريق جبلي وعر في منطقة كوهستان شمال باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الحافلة كانت تقل أكثر من عشرين شخصًا على طريق جبلي وعر وانجرفت عن الطريق وسقطت في نهر مجاور للطريق، مضيفةً أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من إنقاذ سبعة ركاب وانتشال جثث تسعة آخرين، فيما لا تزال جهود البحث جارية.

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22:06ت م

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