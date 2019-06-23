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طقس ممطر مع غبار غدًا

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2019-06-23

طقس ممطر مع غبار غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

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وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأضافت الأرصاد خلال توقعاتها لحالة الطقس غدًا، أن السماء تبقى غائمة جزئيًّا، كما تتخللها سحب رعدية ممطرة على بعض المرتفعات، منها جازان والباحة وعسير.





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