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رسالة من ترامب إلى إيران: الحرب ستكون محوًا وإبادة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه لم يبعث برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم.
وأفادت تقارير إخبارية أن ترامب أرسل رسالة إلى طهران عبر عُمان لتحذيرها من ضربة عسكرية، الخميس، عقب قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة (درون).
وقال ترامب في مقابلة مع قناة “إن بي سي”: “أعتقد أن إيران تريد التفاوض والتوصل لاتفاق”.
وأكد: “لم أقل إنني لا أريد الحرب مع إيران وأنني أريد التفاوض.. لا أعلم من أرسلها إنها أخبار مزيفة”.
وتابع “لكن رسالتي هي.. أنا لا أبحث عن الحرب، وفي حال حدوثها ستكون محوًا وإبادة.. لكنني لا أسعى لفعل ذلك”.
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