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مطار أبها الدولي : الحركة الجوية تسير الآن بشكل طبيعي
متابعات الخليج 365 - أبها
أكد مطار أبها الدولي أنه استئناف الحركة الجوية في المطار، وهي الآن تسير بشكل طبيعي.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.
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