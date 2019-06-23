شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: نقف صفاً واحداً مع السعودية ضد الإرهاب الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقف سيارات مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين، معربة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مؤكدة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.