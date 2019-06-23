شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبها: استئناف الحركة الجوية.. وتسير بشكل طبيعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن مطار أبها الدولي، استئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد توقفها احترازياً جراء الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرة مسيرة اليوم (الأحد).

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وقال مطار أبها عبر حسابه في «تويتر»: «أعزاءنا المسافرين.. نود التنويه بأن تم استئناف الحركة الجوية في مطار أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي».

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي قد صرح بأنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بمطار أبها الدولي، أسفر عن استشهاد مقيم سوري الجنسية، إضافة إلى إصابة 7 مدنيين.

ويأتي هذا الهجوم بعد 10 أيام من هجوم حوثي استهدف مطار أبها الدولي بتاريخ 12 يونيو الجاري، وأسفر عن إصابة 26 مدنياً.