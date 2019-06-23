شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد إدارة تعليم صبيا والمشاريع التعليمية التابعة لها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صبيا)

تفقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الأحد) إدارة تعليم محافظة صبيا، ضمن جولته التفقدية التي يقوم بها لمختلف القطاعات والمشاريع التعليمية التابعة للوزارة بمنطقة جازان.

والتقى آل الشيخ في مستهل زيارته بمدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ومنسوبي الإدارة، بحضور مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومحافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وبحث وزير التعليم الموضوعات التي تهم عمل الإدارة والمشاريع التعليمية المنفذة وتحت التنفيذ والخدمات التي تقدمها لطلاب وطالبات المدارس التابعة للمحافظة.

Advertisements

ووقف وزير التعليم خلال الجولة على معرض الورشة الطلابية لطلاب وطالبات تعليم صبيا التي تنفذها الإدارة بمراكز الأحياء والمدارس التابعة للإدارة في مجالات الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي والنحت والرسم على الزجاج والخشب والطباعة على الملابس والأواني المنزلية والدورات التدريبية في المجالات المهنية الأخرى من كهرباء ونجارة إلى جانب العديد من المبادرات في مجالات الروبوتات وري المزارع بالتقطير وغيرها من المهن والحرف الأخرى التي تمثل تراث وحاضر ومستقبل أبناء المنطقة، وكذا مشاركة أبناء الشهداء بالمعرض.

إثر ذلك، تفقد مشروع مجمع الطيري التعليمي لمدارس البنين بصبيا الذي يجري تنفيذه حالياً بنحو 19 مليون ريال، ومشروع صفوف التعليم المبكر بمدارس المحافظة الذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام الدراسي القادم بفصل دراسي بمجمع تحفيظ القرآن الكريم للبنات بالمحافظة، مستمعاً لشرح مفصل من مدير تعليم صبيا عن المشروعين والخدمات التي سيقدمانها وبقية المشاريع التعليمية المنفذة التي ما زالت تنفذ بالمحافظة من خدمات وإمكانات مادية وبشرية ستسهم في تهيئة الأجواء الدارسية الملائمة للطلاب والطالبات وزيادة التحصيل الدراسي لديهم.

واختتم وزير التعليم زيارته للمدارس التابعة لمحافظة صبيا بزيارة مجمع قرية الباحر التعليمي، مطلعاً على سير مراكز الأحياء والبرامج الصيفية المنفذة بالمجمع، والمعرض المصاحب للنشاطات والفعاليات التي تنفذها المدارس التابعة للإدارة في عدد من المجلات الثقافية والرياضية والاجتماعية والدورات التدريبية إضافة لحملة التبرع بالدم المقام ضمن الفعاليات المنفذة بالمجمع، وشهد والحضور العديد من المسابقات المنفذة في عدد من الألعاب الرياضية والترفيهية الموجهة للطلاب.