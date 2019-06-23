شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مكتبه في الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، افتتاح مكتبه في محافظة الجوف، والبدء ميدانياً برصد حاجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة، وتعيين علي الدوسري مديراً للمكتب.

وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن البرنامج يحرص على تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة، ما يسهم في زيادة الأثر الإيجابي على المجتمع اليمني.

وأفاد آل جابر بأن المشاريع التي ينفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية تمت فيها مراعاة أفضل المعايير المطبقة في المملكة العربية السعودية من خلال التعاقد مع شركات استشارية متخصصة في مجال الإنشاءات وتوريد المعدات والآليات التي يقدمها البرنامج، دعماً للأشقاء اليمنيين.

من جانبه، بين الدوسري أن الزيارات الميدانية التي نفذها مكتب البرنامج في المحافظة شملت مديريات الحزم، ومديرية خب والشعف، والمراكز التابعة لها وقرية اليتمة، والعشة، والمرازيق، وتم خلال ذلك رصد الحاجات تمهيداً لوضع الدراسات المناسبة لتنفيذ المشاريع في المحافظة.