شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد مشاريع الكليات بجامعة جازان.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

يتفقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، غداً (الاثنين)، خلال زيارته لجامعة جازان، عدداً من المشاريع، منها مجمع كليات البنات بمحلية (شرق مدينة جيزان)، الذي يشكل نقلة نوعية ضمن مشاريع الجامعة لما يحتويه من إمكانات وبيئة تعليمة متطورة وفق أحدث المعايير الهندسية.

ورحب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بوزير التعليم، منوهاً بالجهود التي يبذلها في دعم الجامعات السعودية، لمواكبة تطور المجتمع ومتغيرات العصر، ولتسهم بدورها في صناعة المستقبل بما يحقق رؤية الوطن 2030 ولما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

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وأوضح الدكتور القحطاني أن مشروع المجمع الأكاديمي للبنات يعد من أكبر المشاريع المعمارية بجامعة جازان من حيث السعة والمساحة بعد مشروع المدينة الجامعية وضمن منظومة المجمعات والكليات والمباني والمرافق التابعة للجامعة في مختلف محافظات ومدن المنطقة.

وبين الدكتور القحطاني أن المشروع يتسع لـ10 آلاف طالبة ضمن مرحلة تشغيل مجمع كليات البنات بمحلية، ويضم 6 كليات، و120 قاعة دراسية، و55 معمل حاسب آلي ومعامل علمية، وفيه مسرح يتسع لـ450 طالبة، فيما يضم المشروع 20 ورشة لتدريب الطالبات.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالجامعة موسى محرق أن مشروع المستشفى الجامعي سيحظى بزيارة تفقدية من وزير التعليم، نظرا لأهميته في دعم وتعزيز المنظومة الصحية بالمنطقة، وأشار محرق إلى أن وزير التعليم سيلتقي بقيادات في اجتماع يناقش الواقع والتطلعات وإستراتيجية الجامعة بما يحقق لها التميز لتكون بوابة للمستقبل.