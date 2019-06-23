، موظف بـ"مساحة جدة": مسؤول فصلني تعسفيًا بعد كشفي مخالفات عليه ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أبا الخيل" قال إن الفصل بسبب تدني مستواه خلال الفترة التجريبية لتعيينه

اتهم موظف بالمساحة الجيولوجية بجدة، مسؤولاً بفصله فصلاً تعسفيًا بعد كشفه تجاوزات ومخالفات عليه، ما جعله عاطلاً عن العمل.

وتفصيلاً، قال الموظف المفصول عبدالعزيز محمد نور موساوي، إنه بدأ العمل بمهنة فني تشغيل وصيانة، ونتيجة لتجاوزات ومخالفات ارتكبت أبلغ على الفور مسؤولي إدارته، ولم يجد نتيجة سوى المضايقات وتم رفع شكوى كيدية وبالفعل تم فصله بعد ذلك.

وأشار "موساوي" إلى أن لديه بلاغًا طلب حماية ساري قيد الإجراء بعد أن استفسرت نزاهة من هيئة المساحة الجيولوجية، وورد الرد بعدم مشروعية الفصل، وبانتظار اتخاذ إجراء حياله.

من جهة أخرى، ذكر المتحدث الرسمي للمساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن الموظف المذكور لم يُفصل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية نتيجة كشفه عن مخالفات كما ادعى، بل كان فصله نتيجة تدني قدرته العملية خلال الفترة التجريبية لتعيينه، وأن قرار طي قيده مكتمل المسوغات والإجراءات النظامية المتبعة.

وأوضح "أبا الخيل" أن القرار الصادر من مكتب العمل ( الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية) قرار ابتدائي وقد تضمن نصه بأنه يحق لطرفية الاستئناف، وقد تم قبول طلب الاستئناف المقدم من الهيئة وننتظر تحديد موعد جلسة جديدة والهيئة ملتزمة في حال تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر من مكتب العمل بإعادة الموظف المذكور إلى عمله، وسوف يتم إعادته إلى العمل وصرف جميع مستحقاته.