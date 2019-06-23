، موظف بـ"مساحة جدة": مسؤول فصلني تعسفيًا بعد كشفي مخالفات عليه ،

- 1/2
- 2/2
اتهم موظف بالمساحة الجيولوجية بجدة، مسؤولاً بفصله فصلاً تعسفيًا بعد كشفه تجاوزات ومخالفات عليه، ما جعله عاطلاً عن العمل.
وتفصيلاً، قال الموظف المفصول عبدالعزيز محمد نور موساوي، إنه بدأ العمل بمهنة فني تشغيل وصيانة، ونتيجة لتجاوزات ومخالفات ارتكبت أبلغ على الفور مسؤولي إدارته، ولم يجد نتيجة سوى المضايقات وتم رفع شكوى كيدية وبالفعل تم فصله بعد ذلك.
وأشار "موساوي" إلى أن لديه بلاغًا طلب حماية ساري قيد الإجراء بعد أن استفسرت نزاهة من هيئة المساحة الجيولوجية، وورد الرد بعدم مشروعية الفصل، وبانتظار اتخاذ إجراء حياله.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث الرسمي للمساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن الموظف المذكور لم يُفصل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية نتيجة كشفه عن مخالفات كما ادعى، بل كان فصله نتيجة تدني قدرته العملية خلال الفترة التجريبية لتعيينه، وأن قرار طي قيده مكتمل المسوغات والإجراءات النظامية المتبعة.
وأوضح "أبا الخيل" أن القرار الصادر من مكتب العمل ( الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية) قرار ابتدائي وقد تضمن نصه بأنه يحق لطرفية الاستئناف، وقد تم قبول طلب الاستئناف المقدم من الهيئة وننتظر تحديد موعد جلسة جديدة والهيئة ملتزمة في حال تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر من مكتب العمل بإعادة الموظف المذكور إلى عمله، وسوف يتم إعادته إلى العمل وصرف جميع مستحقاته.
موظف بـ"مساحة جدة": مسؤول فصلني تعسفيًا بعد كشفي مخالفات عليهسعود الدعجاني الخليج 365 2019-06-23
اتهم موظف بالمساحة الجيولوجية بجدة، مسؤولاً بفصله فصلاً تعسفيًا بعد كشفه تجاوزات ومخالفات عليه، ما جعله عاطلاً عن العمل.
وتفصيلاً، قال الموظف المفصول عبدالعزيز محمد نور موساوي، إنه بدأ العمل بمهنة فني تشغيل وصيانة، ونتيجة لتجاوزات ومخالفات ارتكبت أبلغ على الفور مسؤولي إدارته، ولم يجد نتيجة سوى المضايقات وتم رفع شكوى كيدية وبالفعل تم فصله بعد ذلك.
وأشار "موساوي" إلى أن لديه بلاغًا طلب حماية ساري قيد الإجراء بعد أن استفسرت نزاهة من هيئة المساحة الجيولوجية، وورد الرد بعدم مشروعية الفصل، وبانتظار اتخاذ إجراء حياله.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث الرسمي للمساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن الموظف المذكور لم يُفصل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية نتيجة كشفه عن مخالفات كما ادعى، بل كان فصله نتيجة تدني قدرته العملية خلال الفترة التجريبية لتعيينه، وأن قرار طي قيده مكتمل المسوغات والإجراءات النظامية المتبعة.
وأوضح "أبا الخيل" أن القرار الصادر من مكتب العمل ( الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية) قرار ابتدائي وقد تضمن نصه بأنه يحق لطرفية الاستئناف، وقد تم قبول طلب الاستئناف المقدم من الهيئة وننتظر تحديد موعد جلسة جديدة والهيئة ملتزمة في حال تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر من مكتب العمل بإعادة الموظف المذكور إلى عمله، وسوف يتم إعادته إلى العمل وصرف جميع مستحقاته.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
11:45 PM
"أبا الخيل" قال إن الفصل بسبب تدني مستواه خلال الفترة التجريبية لتعيينه
اتهم موظف بالمساحة الجيولوجية بجدة، مسؤولاً بفصله فصلاً تعسفيًا بعد كشفه تجاوزات ومخالفات عليه، ما جعله عاطلاً عن العمل.
وتفصيلاً، قال الموظف المفصول عبدالعزيز محمد نور موساوي، إنه بدأ العمل بمهنة فني تشغيل وصيانة، ونتيجة لتجاوزات ومخالفات ارتكبت أبلغ على الفور مسؤولي إدارته، ولم يجد نتيجة سوى المضايقات وتم رفع شكوى كيدية وبالفعل تم فصله بعد ذلك.
وأشار "موساوي" إلى أن لديه بلاغًا طلب حماية ساري قيد الإجراء بعد أن استفسرت نزاهة من هيئة المساحة الجيولوجية، وورد الرد بعدم مشروعية الفصل، وبانتظار اتخاذ إجراء حياله.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث الرسمي للمساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن الموظف المذكور لم يُفصل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية نتيجة كشفه عن مخالفات كما ادعى، بل كان فصله نتيجة تدني قدرته العملية خلال الفترة التجريبية لتعيينه، وأن قرار طي قيده مكتمل المسوغات والإجراءات النظامية المتبعة.
وأوضح "أبا الخيل" أن القرار الصادر من مكتب العمل ( الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية) قرار ابتدائي وقد تضمن نصه بأنه يحق لطرفية الاستئناف، وقد تم قبول طلب الاستئناف المقدم من الهيئة وننتظر تحديد موعد جلسة جديدة والهيئة ملتزمة في حال تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر من مكتب العمل بإعادة الموظف المذكور إلى عمله، وسوف يتم إعادته إلى العمل وصرف جميع مستحقاته.
، موظف بـ"مساحة جدة": مسؤول فصلني تعسفيًا بعد كشفي مخالفات عليه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر موظف بـ"مساحة جدة": مسؤول فصلني تعسفيًا بعد كشفي مخالفات عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.